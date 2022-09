Pasamontañas y tocamientos mientras reza el Padre Nuestro: Agoney provoca el escándalo en su último show

Las redes sociales no han tardado en reaccionar ante el momento tan hot de Agoney en el CCME. Algunos aplauden la originalidad del cantante y su forma de transgredir las normas, mientras otros creen que está intentando causar sorpresa por encima de su gran voz y carisma. "Eso no es arte. Arte es la pedazo de voz que tiene. No tiene que recurrir a este tipo de horteradas", decía un seguidor en Twitter. "Él tiene una voz increíble, y lo que está haciendo es tan ordinario... No lo digo por los pasos, lo digo por la performance, y sobre todo para los que somos católicos", dice otro de los críticos.