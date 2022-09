Beret ya tiene lista la canción dedicada a su hermana fallecida: "Me ha costado mucho componerla"

Beret ya tiene lista la canción dedicada a su hermana. El artista sevillano anunciaba a principios de este año que Sandra había fallecido. El joven no quiso hablar ni dar muchos detalles sobre su muerte, pero lo que sí hizo fue componerle una canción y compartir un trozo de la misma con sus seguidores a través de su perfil de Instagram. "Te he escrito esta letra a ti, Sandra, para que allá donde estés la escuches…. Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre… Te quiero hermana, descansa en paz para siempre", decía.