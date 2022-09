Chanel no tiene límites: deja boquiabiertos a todos con otra coreografía imposible de "SloMo"

Todos deseábamos volver a ver a Chanel en acción para disfrutar una vez más de "SloMo" en directo. Sin embargo, al igual que ocurrió en su cita de Canarias, la cantante no quiso hacer una actuación más de su tema sino que sorprendió con una versión ampliada y nueva coreografía . Enfundada en un mono negro con tela transparente y brillante, la artista irrumpía en el escenario junto a sus bailarines anunciando que llegaba "la mami".

En ese momento, Chanel era alzada al cielo por ellos, se abría de piernas, daba una vuelta sobre sí misma y se incorporaba de nuevo para comenzar la canción . Un paso acrobático digno de aplaudir por la perfección en su ejecución y por la forma en que la cantante nos deja de nuevo con la boca abierta. Cuando parece que Chanel no puede hacer nada más sorprendente sobre un escenario, se supera.

La pena es que esta obra de arte no pudo ser captada por la realización de la televisión. Sin embargo, los fans de la cantante grabaron el momento entre el público y rápidamente se ha hecho viral. La propia Chanel ha dado las gracias a los espectadores por compartirlo.

Pero no fue la única sorpresa de la noche. A mitad de canción, justo antes del famoso break dance, Chanel se contoneó, bailó sexy y se tiró al suelo subiendo la temperatura en la noche madrileña. Después, siguió bailando en torno a una silla mientras no dejaba de repetir que lo mejor estaba por llegar.