Grave incidente de Rayden durante su concierto en Santander: "Arriesgando la salud"

Sin embargo, el concierto de Rayden no salió como se esperaba. Tal como ha denunciado el artista en sus redes sociales, el cantante fue víctima de unos láseres infrarrojos que le dificultaron poder actuar sobre el escenario y que pusieron en riesgo su salud. Esto obligo a Rayden a terminar su show antes de lo previsto. "Lamento haber suspendido el concierto a falta de tres canciones pero no todo vale. He tenido que aguantar durante todo el concierto esquivando a un par de personas con láseres infarrojos apuntando hacia mis retinas, pudiendo dañarlas o sufrir quemaduras", ha explicado Rayden en un tuit tras el show.