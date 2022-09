El negocio del padre de Omar Montes: una tienda de zumos a dos euros en el barrio de La Latina

Pero la vida de Omar no fue sencilla. En el documental 'El Principito es Omar Montes' , emitido en Telecinco el pasado mes de noviembre, el artista admitió que de pequeño sufrió bullying en el colegio por su físico y su origen. Le insultaban por "tener las orejas de soplillo, ser gordo, moro, gitano… era el blanco fácil de todo", explica. Pero la cosa llegó a más con el tiempo. "Una vez me desfiguraron la cara en el patio", cuenta el cantante. Sin duda es un episodio que no se le va a olvidar nunca por todo lo que sufrió.

Ángeles Montes, madre de Omar, contó en la docuserie cómo vivieron esos duros momentos en los que su hijo volvía a casa con la cara ensangrentada y contando que le habían pegado. "Un día me dijo: Mamá, cuánto más me pegan, más fuerte me hago. Eso me destrozaba", recuerda. La madre nunca entendió qué pasaba con su hijo y por qué querían "masacrarlo" de esa manera.