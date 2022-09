Aitana se hizo un esguince una semana antes de su concierto en el Palau Sant Jordi: "No todo han sido risas"

Al show asistieron desde su novio el actor Miguel Bernardeau hasta algunos streamers de éxito internacional como Ibai Llanos, TheGrefg o Ampeter. Los comentarios en redes sociales sobre su actuación fueron de lo más positivos, pero lo cierto es que Aitana no pudo estar al 100%, ya que tan solo una semana antes se había hecho un esguince, algo que no había compartido con sus seguidores hasta este lunes 5 de septiembre.

En el pie de la recopilación de fotografías que ha compartido Aitana, puede leerse qué fue lo que le ocurrió a la artista una semana antes del primer concierto de su gira: “Digamos que no todo han sido risas los días antes del primer concierto…”, empieza diciendo.

“Una semanita antes del Palau fui un poco torpe y me hice un esguince”; no obstante, ha asegurado que desde entonces no ha dejado de hacer todo lo posible para que su tobillo se recupere lo antes posible: “Pero a tope en rehabilitación y ya queda nada para que mi tobillo esté perfect”.