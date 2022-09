Julia Medina confirma que ha roto con Gonzalo Hermida: "Hemos separado nuestros caminos"

Julia Medina y Gonzalo Hermida ya no son pareja. Tres semanas después de que Yasss se hiciera eco de que la extriunfita había borrado sus fotos con el andaluz y que no le seguía en Instagram, la artista ha confirmado a través de sus redes sociales que han roto.

Fruto de esta ruptura, Julia está en un proceso de cambio. "Siempre me han dicho que se me nota todo en la cara. Estoy pasando una etapa de cambios, rara, de aprendizaje, de soledad. Viviendo el hoy sin pensar mucho más allá", ha confesado. La artista gaditana ha asegurado que está "ansiosa por sacar nueva música" y preparar sus nuevos conciertos. "Algo me dice que va a ser un año muy bonito", ha dicho.