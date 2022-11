Lola Índigo opina sobre vínculos y rupturas en Los40 Music Awards: "Tendría una relación abierta"

Luciendo el pelo rizado y suelto que hace juego con vestido dorado y escotado hasta el ombligo que deja ver su lado más sensual, la sevillana ha hablado en exclusiva con Yasss en la alfombra roja del evento y ha desvelado algunos rasgos de su personalidad que muchos desconocíamos al responder qué premio le darían por "un talento oculto" que ella tiene: "Creo que soy buena colega, yo soy buena amiga. Creo que soy empática y me gusta escuchar las historias de la 'peñuca', no se si está feo que yo lo diga pero si me lo curro será verdad", afirmó entre risas.

Al hablar sobre las relaciones y las rupturas, La Niña afirmó que no tendría problema en tener una relación abierta siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo y "si la otra parte la entiende como ella". Luego de haber bromeado que "no sabe nada de relaciones", aseguró que no tendría problema en llevarse bien con la persona dependiendo con la que rompe dependiendo "la forma en que la ruptura" se haya dado, si no hubo una infidelidad ni nada y en las condiciones que se hayan dado la ruptura o cómo era la pareja.