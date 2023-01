Muere Elena Huelva: así ha contado la familia sus últimos días en las redes sociales

Elena Huelva, la joven de 21 años que llevaba cuatro años luchando contra el cáncer, ha fallecido este martes 3 de enero. Durante sus últimos días su familia, conformada por su madre, su padre, Manuel Huelva, y su hermana y fiel compañera, Emilia, han sido su gran apoyo en sus últimos días y no han dejado de manifestar su amor y su apoyo por Elena a través de las redes.

A principios de diciembre, la influencer reconocida por visibilizar el cáncer sarcoma de Ewing, publicó un vídeo "que desearía nunca haber hecho" para actualizar sobre su estado de salud y contando a que no había mejoras, pero siempre manifestado que ella "ya había ganado al maldito cáncer".

En las últimas horas, su padre Manuel quien era el menos activo en redes tampoco dejó de compartir emotivos mensajes de apoyo a su pequeña juntoc con imágenes de abrazos y apretones de manitas en el hospital. ""Mi niña de mi alma. Como me decías en tu dedicatoria de tu libro, no te suelto la manita. Nunca te la solté. Siempre mi amor. No la hay más buena. Ejemplo de buena persona, ¿se puede decir más? Te quiero y te quiero", fue el tierno texto que su padre dedicó a su pequeña hace pocas horas.