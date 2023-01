Perreo en Cibeles y paseo en bus: perseguimos al ejército de dinosaurios que volvió a acechar las calles de Madrid

En medio de la espera me entregaron una misteriosa tarjeta negra con el número 13, que me indicaron que servía "para subir al bus". "¿Qué bus?" Me pregunté. En pocos segundos la enorme máquina aparcó frente a mis ojos y sin darme cuenta me encontré sentada en el segundo piso de este, rodeada de estos dinosaurios que cantaban, bailaban, gruñían y gritaban a la gente que los miraba mientras paseábamos con vistas al Parque del Retiro. Pese a ser una típica tarde de invierno me hubiese quedado un rato más y muy a gusto dentro del bus ya que las carcajadas sobraban, pero mis amigos T-rex y yo, ya habíamos llegado a destino.