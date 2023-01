El llanto desesperado de un hombre que no puede ver a sus cuatro perros durante la escala de su vuelo

El amor que una persona puede tener por sus mascotas, no tiene límites. Los animales en muchas casas son considerados como parte de la familia, tienen los mismos cuidados que cualquier otro hijo e incluso muchas veces forman parte de los aspectos cotidianos e incluso de algún viaje .

Al preguntar a los trabajadores de la línea aérea si podía ver a sus pequeños durante las horas de espera en el aeropuerto, estos le respondieron que no era posible ya que estaban facturados en la bodega y está prohibido quitar lo que se encuentra allí, durante la escala.

Los miembros de la compañía trataban de explicarle las razones de su negativa y trataban de consolarlo mientras este "no daba el brazo a torcer" y continuaba quejándose enfadado por no poder ver a sus pequeños. Incluso se tumbó en el suelo a llorar, dejando atónito a los presentes por su actitud. El vídeo no tardó en circular en las redes sociales en donde los usuarios se compadecieron de él mostrando empatía y solidaridad por su angustia.