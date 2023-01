Marina Rivers denuncia el acoso que está recibiendo después de que un streamer le insulte en directo

Un streamer insultó a Marina Rivers mientras jugaba a Minecraft con su pareja

La tiktoker lleva unos días en los que no para de recibir mensajes de acoso e insultos

La influencer ha estallado y ha lanzado un contundente mensaje a través de su perfil de TikTok

Marina Rivers es una de las tiktokers españolas con más seguidores a día de hoy. En TikTok le siguen más de seis millones y medio de personas y en Instagram 1,6 millones. Gracias al dinero que ella ha ganado trabajando como influencer se ha podido comprar una casa, que todavía están construyendo en Madrid y, desgraciadamente, desde que lo anunció hace menos de una semana ha recibido muchos comentarios negativos, aunque también positivos.

Ahora, los comentarios negativos que está recibiendo no son precisamente por la compra de su vivienda, sino a raíz del comentario que hizo un streamer que estaba jugando con su novio, el también streamer Corko, al Minecraft. Pues bien, los streamers estaban jugando, peleando en el videojuego y Marki (así es como se llama al streamer) para atacar a Corko insultó a Marina diciendo: "Como te vea me voy a follar a la Marina, a la guarra esa de mierda".

Tras suceder esto en el directo, tanto Marina como su pareja lo denunciaron públicamente en Twitter: "Que asco y que vergüenza que te enfades jugando a un videojuego y para insultar a Corko me tengas que nombrar a mí, diciendo que me vas a follar y que soy una guarra, espero que no trates así a todas las mujeres, que no te dejen jugar más, y que pidas disculpas. Que lamentable", escribió la tiktoker.

Su novio también se pronunció al respecto y dijo: "Cada uno tiene que ser consecuente de sus actos, esto es una serie de contenido para pasarlo bien y hacer espectáculo, pero esto ha sido cruzar la línea. Y no por Marina ni por mi, si no porque cada Streamer debe saber que decir y que no en sus directos".

Tras los tuits de la pareja, Marki escribió: "Ya he dicho todo lo que tenia que decir a todas las personas que le ha molestado mi comentario. Pero no vayáis a insultar a otras personas por algo que he generado yo plz, en el momento que lo dije ya sabía que no está bien xD. Pero bueno, yo se como soy y como era y estoy bien".

Marina no para de recibir mensajes de acoso

Tras lo ocurrido, Marina ha denunciado los comentarios de odio y el acoso que está recibiendo en las últimas horas y lo ha hecho tanto a través de TikTok como de su perfil de Twitter donde ha compartido varias capturas de los mensajes que está recibiendo: "Marki tiene razón", "Marki padre", "Marki god" o "Marki no se equivoca", puede leerse en algunos de ellos.

Además, en el vídeo de TikTok Marina se queja de lo misógino que es el comentario que hizo este streamer: "Está utilizándome a mí para insultar a otro hombre, diciendo que me va a follar y que soy una guarra de mierda y encima me acosáis a mí por redes sociales cuando yo estoy denunciando una situación en la que un hombre, para insultar a otro hombre, me tiene que humillar y denigrar a mí sin conocerme de nada".