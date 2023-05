Paula Gonu ofende a sus seguidores varones al hablar de la masturbación femenina: "No seáis catetos"

La confesión de Paula Gonu sobre su gusto por masturbarse en público se hizo más que viral. La influencer era una de las invitadas del podcast 'Club 113' y allí se pidió que levantaran la mano los que lo habían hecho en un lugar público. Ella no lo dudó un segundo y contó cómo había sido su experiencia: "Hubo una época en la que no podía dormir si no me lo hacía y, estando en el avión, me quería dormir. Estaba en una zona business y no me vio nadie, pero sí era un lugar público", dijo, dando todos los detalles.