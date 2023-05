La respuesta de Rosalía se ha viralizado de forma mayúscula en apenas unos minutos . En menos de media hora tras su publicación, el tuit alcanza más de tres mil retuits y once mil ‘me gustas’, con centenares de comentarios aplaudiendo que la artista no se haya quedado callada tras lo sucedido.

En reciente directo, que los fans de la artista han difundido en las últimas horas, JC ha hablado directamente de lo sucedido. "Cómo que ya no puedo estar subiendo fotos de la chavala, fotos que me manda a mí tío, no puedo estar subiéndolas yo [...]. Eso sería de sinvergüenzas [...] Estaba expresando nada más lo que sentía, no era para que os alterarais de esa manera", comentaba durante la retransmisión, entre risas.