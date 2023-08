Como bien ha dicho el Presidente del Gobierno al recibir a las chicas de oro del fútbol español en la Moncloa, su victoria no sólo es un dato histórico en la historia de nuestro deporte, sino un empujón fundamental para todas aquellas niñas que hoy mismo estén soñando con convertirse en futuras futbolistas. El triunfo de la selección en la Copa el Mundo es un claro "sí, se puede" para todas aquellas amantes vocacionales del fútbol, para que no piensen que no podrán conseguir sus objetivos en un deporte diseñado, supuestamente, para hombres.