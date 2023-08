Sebastián Yatra reacciona al adelanto de 'Mi amor', la canción de Aitana con Rels B

"Se acabaron las vacaciones", escribía Aitana Ocaña en un post de Instagram en el que recopiló varias fotografías de los rodajes de los videoclips de 'Alpha', su próximo proyecto musical. No obstante, ella no es la única que ha puesto punto y final a sus vacaciones, sino que también lo ha hecho Sebastián Yatra, que ha retomado sus conciertos en México tras un parón para pasar unos días junto a la cantante y algunos amigos en Ibiza.

Es más, ya en sus redes sociales ha compartido un pequeño adelanto del tema que no ha dejado a nadie indiferente, tampoco a Sebastián Yatra. Aunque los artistas no han querido, todavía, confirmar su relación, lo cierto es que ya se les ha podido ver juntos en infinidad de ocasiones y las cámaras les han pillado besándose durante su último viaje a Ibiza juntos.

"¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? Él primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí", dice Aitana en su canción, a lo que Rels B añade: "Terminó bailando encima de mí".