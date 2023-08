Es normal que el último año de Bachillerato, se nos presentes cientos de dudas sobre el futuro, sobre todo ligadas a los estudios universitarios. La elección de una carrera o unos estudios terciarios no es una decisión "menor", y muchas veces no se disponen de las herramientas o el tiempo correspondientes para tomar la decisión correcta y evitar que en un futuro no arrepintamos.