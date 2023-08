Pero no fue así. Pedro Sánchez firmó un nuevo capítulo de su manual de resistencia y aguantó la envestida del PP, que no consiguió sumar los votos necesarios para gobernar, ni con la ayuda de VOX. Sin embargo, el bloque socialista tampoco alcanzó la mayoría, a no ser que saliera adelante una negociación casi imposible con los miembros de Junts.