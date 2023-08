Sin embargo, tras buscarlo en Google, decidieron no ir y acabaron en otra discoteca, 'La nota', en la que todo el mundo reconoció a Ibai al entrar por la puerta : "Gritando todo el mundo, pero gritando todo el mundo, tío. Todo el mundo grabándome, yo me sentí que literalmente había entrado a una discoteca en España. Todo el mundo gritándome, música altísima, os lo juro por Dios, aguanté cuatro minutos".

El streamer no aguantaba más allí, no bebe alcohol, tiene ansiedad social, "hay un loco que me pilla de repente, me da un beso, viva México y viva Porcinos". Eran las cuatro de la mañana e Ibai decidió irse de allí, no aguantaba más: "Intenté ser moderno y no estoy para salir de fiesta, la verdad".