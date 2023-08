Jon Kortajarena llora la muerte de su mejor amigo, su perro Ator: "Nos volveremos a encontrar"

Que a Jon Kortajarena le encantan los animales no es ningún secreto, Ator era su mejor amigo, han compartido infinidad de momentos juntos y esta semana ha tenido que despedirse de él para siempre con una tristeza enorme que no ha querido ocultar.

No obstante, por supuesto, quien peor lo está pasando en estos momentos es Kortajarena, que se está apoyando en sus seres queridos, quienes también le han dejado comentarios muy cariñosos a través de Instagram.

Jon Kortajarena ha publicado en su perfil de Instagram un post con varias fotografías de Ator y ha empezado escribiendo: "RIP to my best friend", que en castellano significa: "Descansa en paz mi mejor amigo".