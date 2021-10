Rodríguez no solo ha hecho series en televisión, ya que también ha participado como concursante en 'Pequeños Gigantes', en la cuarta edición de 'Tu cara me suena', en 'Levántate All Stars' y en 'Supervivientes 2018', que abandonó tras 18 días viviendo en las playas de Honduras alegando que las condiciones eran muy duras y que no llevaba nada bien lo de pasar hambre durante tanto tiempo.