Una alumna de 14 años, expulsada cuatro veces de un instituto canario por ir a clase en top

Su padre está indignado porque la chica ha sido expulsada cuatro veces en tan solo un mes

La Consejería de Educación ha intervenido para aclarar que no pueden hacer nada al respecto

No es una novedad que hay muchos centros educativos en los que se les impone a los alumnos unas normas de vestimenta. En muchos colegios e institutos es obligatorio el uniforme escolar, una serie de prendas escogidas por la directiva para que todos los alumnos lleven la misma ropa. Otros dejan a los estudiantes más libertad a la hora de elegir su ropa, pero con algunos límites. Sin embargo, en un instituto de Santa Cruz de Tenerife, una joven piensa que las normas son demasiado estrictas: "¿Odias tu instituto? En el IES Anaga tenemos una nueva norma: no puedes llevar tops, asillas o pantalón corto siendo chica. Buen 8M". Así lo contó en su cuenta de TikTok.

Su padre también ha expresado públicamente el malestar que están causando a su hija, cuyo vídeo en TikTok ha sido reproducido más de 150.000 veces. Este viral ha abierto el debate sobre cómo se debe vestir en un centro de estudios, sobre todo cuando llega el calor y la moda invita a vestir prendas más cortas.

Entre los comentarios al TikTok, opiniones como "pues yo lo llevaría y que le den, básicamente" hasta pequeñas revoluciones como "esto lo intentaron hacer en mi instituto, prohibieron los pantalones cortos en chicas, al día siguiente fuimos todas con pantalón corto" o gente que explica situaciones parecidas: "en el nuestro ha sido siempre así, no se puede llevar tirantes y si son pantalones cortos por debajo de las rodillas".

El padre de esta alumna, según informó Radio Club Tenerife, ha presentado un requerimiento en la Consejería de Educación del Gobierno canario pidiendo que no se deje en manos de cada centro o de cada director "la decisión sobre qué vestimenta es la adecuada". No puede entender que su hija haya sido expulsada en cuatro ocasiones solo en el último mes por la forma en la que iba vestida: "Llevaba un top, es decir, una camisa corta con la que se ve el ombligo".

La primera expulsión tuvo lugar el pasado 18 de mayo: "yo presenté un escrito en el centro pidiendo explicaciones. No solo no me contestaban, sino que la volvieron a expulsar otras tres veces más, una de ellas mientras estaba haciendo un examen de lengua y otra, durante todo el día", contó el padre.

En las normas del centro, publicadas varios días después de la primera expulsión, se recoge lo siguiente: "Está totalmente prohibido el uso de gorras, así como cualquier prenda que cubra la cabeza. El alumnado deberá llevar una vestimenta adecuada (no está permitido el uso de tops donde quede parte del cuerpo al descubierto y escotes pronunciados, ropa con transparencias, así como shorts por encima del medio muslo, cholas de playa, etc.)". Desde la Conserjería han contestado que no pueden intervenir en este caso.

Representantes del IES Anaga también han contado a Radio Club Tenerife que esa alumna jamás faltó a clase, puesto que no ha sido expulsada sino advertida. Su padre, sigue defendiendo la decisión de su hija: "Las niñas no van provocando, no van enseñando nada, simplemente les gusta ir guapas y verse guapas, son niñas y tienen catorce años, ¿Quién establece lo que es el decoro?".

Marina publicó otro TikTok agradeciendo el apoyo y la difusión a su denuncia, añadiendo que la gente empezó a poner reseñas en Google sobre las normas de vestimenta en su instituto, pero que han sido borradas.

El caso opuesto: la historia de Mikel Gómez