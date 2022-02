"No, no. Eso es mentira. Nada de eso es cierto" , aseguraba Ana, como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, y desmentía así unos rumores que llevan propagándose desde 2020. Ya en marzo de aquel año, cuando salieron unas fotos de ambos paseando y acudiendo juntos al cine, la cantante de 'A un paso de la luna' explicó que no era pareja del delantero malagueño que actualmente juega en el Milan: "Solo somos amigos".

La artista no ha dado más declaraciones acerca de su vida sentimental, aunque sí que ha asegurado que no le molesta lo que se diga de ella y ha explicado que uno de los motivos de su felicidad reside en el éxito que está cosechando la canción con la que participó en Sanremo, 'Duocentomila Ore'. "Feliz por la experiencia, por todo lo que he vivido allí, por cómo está yendo la canción, que está funcionando increíble, la gente la está bailando sin parar, la está cantando sin parar. No deja de sonar en todas partes", comentaba Ana, que daba la sorpresa unas horas más tarde cantando en primicia la versión en español.