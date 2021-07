El aplaudido gesto de Adriana Cerezo, la taekwondista de 17 años que ha conseguido la primera medalla olímpica para España

Adriana Cerezo ha hecho historia, a pesar de ello, en un primer momento la joven no pudo evitar que este resultado le hiciese derrumbarse y echarse a llorar. Sin embargo, fue la primera en felicitar y proclamar campeona a su rival con un gesto que ha sido muy comentado en las redes sociales.

Nada más terminar la competición, Andrea Cerezo, en vez de irse a lamentarse por no haber conseguido vencer a su rival, se acercó a ella y levantó su mano proclamándola ganadora. Este gesto, que a priori podría parecer insignificante, no lo es en absoluto y muchas de las personas que vieron la final en directo lo han aplaudido en redes sociales.

A Adriana Cerezo le habría encantado a sus 17 años ganar la final de Taekwondo, pero no fue posible y, a pesar de ello, sacó las energías y deportividad suficientes para acercarse a Wongpattanakit y levantarle el brazo proclamándola así ganadora de las olimpiadas.

Aunque Adriana iba a por el oro en los Juegos, desde el primer momento adoptó una actitud de lo más generosa con sus rival. Además, ha expresado a través de sus redes sociales que está muy feliz por la experiencia que ha tenido la oportunidad de vivir: "Indescriptible la sensación de tener a toda tu gente detrás. No me quedan palabras de agradecimiento para todas las personas que me han mostrado su apoyo antes, durante y después de la competición", escribía la joven en su perfil de Twitter.