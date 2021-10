"Espabila, que ser feliz es gratis": seguro que más de una vez, en alguna fiesta o en una sobremesa con amigos, has entonado con todas tus fuerzas esta frase de una de las canciones más conocidas de Arnau Griso, un grupo formado por dos amigos, Arnau Blanch y Eric Griso, que decidieron fusionar sus nombres en 2011 para crear un dúo cómico que subía vídeos a YouTube y que terminó llenado salas como La Riviera o Razzmatazz con la presentación de su primer disco 'Revolución Bananera', que salió en 2018.

En el videoclip se pueden ver algunas imágenes de los conciertos de Arnau Griso, un "punto y final" escrito con pintura roja y, sobre todo, a los dos amigos sentados en distintas localizaciones cantando a dúo acompañados por los acordes de una guitarra, que es sin duda su sello de identidad. La canción, el grupo explica que "los focos también crean sombras", dando a entender que el éxito no solo tiene cosas positivas y explicando que también han tenido discusiones que ahora quedan en un segundo plano, pues ante todo son amigos y se llevan "las risas en la carretera" y siempre serán "la media pera" el uno del otro.

La noticia ha sido un shock para sus seguidores, que no se esperaban que iban a anunciar su separación cuando hace unos días les comentaron que iban a publicar "la canción más importante de su carrera". Había algunos que no se lo podían creer y esperaban que "fuera una broma", pero todos se han mostrado muy apenados al conocer la noticia. "Me habéis roto más el corazón que Dani Martín", comentaba una fan.