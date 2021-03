Hace ya cuatro años que falleció Ana Isabel García Llorente, más conocida como Gata Cattana o Ana Sforza, debido a un shock anafiláctico severo a los 25 años. Pero el legado de esta rapera y poetisa cordobesa no se ha difuminado y está más vivo que nunca gracias a la labor de su familia y amigos, que se encargaron de ultimar los detalles para que su disco, 'Banzai', viera la luz a título póstumo; han reeditado sus poemarios y hasta han conseguido lanzar un libro con sus textos inéditos.

La poesía, su gran pasión

También recordaba "como una viejita con nostalgia" su vida de estudiante en Granada, tan diferente a la que le esperaba en Madrid, en este relato publicado en el volumen póstumo "No vine a ser carne" (2020) pic.twitter.com/rNvYeLx5R3

Su obra

En 2016, la ficha la compañía Taste The Floor y empieza a preparar su primer disco. Hasta ese momento, Ana no había posado en una sesión de fotos ni estaba muy interesada en potenciar su imagen, ya que lo que a ella verdaderamente le importaba era que su mensaje fuera potente y transmitiese lo que ella tenía en la mente. Pocos meses antes de morir, la cantante consiguió llenar la sala Sol en Madrid, pero no llegó a tiempo de ver cómo se publicaba su disco, 'Banzai', que vio la luz el 19 de octubre de 2017.