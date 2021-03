La cantante ha sorprendido a sus fans con un tema producido junto a El Gincho y con un videoclip que sigue la estética que viene cultivando en los últimos años

La catalana también ha anunciado la fecha de lanzamiento de su primer EP, en el que estará incluido el remix de 'Zorra' junto a Rauw Alejandro

Bad Gyal acaba de cumplir 24 años con cifras récord en Spotify y YouTube y es que la catalana ha conseguido convertirse gracias a su peculiar estilo en una de las cantantes más exitosas del panorama musical actual. Hace apenas un mes, sorprendía a sus fans con el lanzamiento del remix de uno de sus temas más populares, 'Zorra', y lo hacía junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, que podría ser el novio de Rosalía.

Ahora ha vuelto a dejar alucinados (¡y muy felices!) a sus seguidores al anunciar que lanzará este mismo mes su primer EP de la mano de su firma discográfica, Interescope. El próximo 19 de marzo saldrá al mercado este EP del que aún no conocemos el nombre ni el número de temas, pero que promete no defraudar, pues ya conocemos dos de las canciones que irán incluidas en él y son fieles al dancehall y al estilo único de Bad Gyal.

Una de ellas será el remix de 'Zorra' y la otra será 'Pussy', un tema que ha estrenado este 8 de marzo y cuya traducción es "vagina, coño", y aunque no es el caso, también puede significar "gatito". Además de lanzar la canción, la artista ha estrenado videoclip, con una estética que recuerda mucho a la línea que ha desarrollado en sus anteriores trabajos. En Yasss te contamos todo sobre esta nueva canción y la reacción de los fans al escuchar y ver el vídeo de 'Pussy'.

Alianza con El Gincho

'Pussy' es el cuarto tema en el que la artista colabora con el productor musical El Gincho, al que seguro que conoces por ser la mano derecha de Rosalía en 'El Mal Querer' y por el videoclip de 'Con altura', donde da vida al piloto del avión que lleva a la fama a J Balvin y la catalana. La letra es una mezcla de spanglish, algo habitual en las canciones de Bad Gyal, y tiene un ritmo muy pegadizo. En ella la cantante le dice a alguien no va a "probar" su pussy.

Un videoclip con Bad Gyal como protagonista

El videoclip ha visto la luz el 8 de marzo, el día de la mujer, y en él la gran protagonista es Bad Gyal y, en menor medida, también ocupa un lugar destacado el color rosa. Un videoclip en el que la catalana se presenta con su larga melena rubia, unas uñas rosas kilométricas, unas plataformas impresionantes y tres estilismos al más puro estilo Bad Gyal (uno de ellos con pedrería en dorado). El videoclip roza las 50.000 visitas en YouTube en las primeras doce horas de su estreno.

En el vídeo la cantante aparece sentada en un sofá rosa, al lado de unas letras enormes que muestran el nombre del tema o perreando sobre un fondo del mismo color. Además, con el look del bañador de pedrería dorada se puede apreciar uno de los tatuajes más desconocidos de Bad Gyal: un dragón en color rojo en la parte más alta del muslo. En el videoclip también aparece ataviada únicamente con un tanga (aunque con los pechos pixelados) para mostrar que su pussy es una joya, en concreto, un diamante de color rosa.

La reacción de los fans

Los seguidores de Bad Gyal están encantados con el lanzamiento de 'Pussy' y con el anuncio de más música por parte de su cantante favorita, que llevaba un tiempo sin mostrar nuevos temas. En los comentarios de YouTube se palma el entusiasmo: "Se viene el EP más esperado de la década" o "Su EP se viene más fuerte que nunca"; y también se ve claro lo mucho que ha gustado la nueva canción en sus comentarios de Instagram: "Temón", "Gracias por esto amor, te quiero" o "Lo has petado".

Letra de 'Pussy'

Pussy

'Ta muy caro este pussy

No te acerques, pussy

Aquí paga este pussy

En tu vida probarás this

Bad Gyal

This is too good for you

Pa' las locas

Los chavales como tú se podrían coleccionar

Nací con la habilidad de sentir quién es de fiar

Teléfono ocupado, en línea y que suene la señal

Me pidió el Instagram y el número, yo cambié el final

Me salí de fiesta con mis amigas

Y yo lo que quiero es fumar marihuana

Mira, aquí no pasamos tonterías

Cuando entro, tú te apartas

Pussy K Mana

Pussy

'Ta muy caro este pussy

No te acerques, pussy

Aquí paga este pussy

En tu vida probarás this

Pussy

'Ta muy caro este pussy

No te acerques, pussy

Aquí paga este pussy

En tu vida probarás this

No sé de qué fronteas si te comes los mocos

No tienes na' y si lo tienes me importa poco

Todas las mías pagan su Remy Martin

Distancia social, te echamos de aquí

Mi personalidad no está a tu altura

Déjate de flipar, me pareces basura

Vine a moverlo, pero pa' ti no

Pa' ti no

Me salí de fiesta con mis amigas

Y yo lo que quiero es fumar marihuana

Mira, aquí no pasamos tonterías

Cuando entro, tú te apartas

Pussy K Mana

Pussy

'Ta muy caro este pussy

No te acerques, pussy

Aquí paga este pussy

En tu vida probarás this

Pussy

'Ta muy caro este pussy

No te acerques, pussy

Aquí paga este pussy

En tu vida probarás this