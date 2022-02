Blas Cantó fue el representante de España en Eurovisión en 2021, tras no haber podido defender su candidatura el año anterior debido a la cancelación del festival a causa de la pandemia del coronavirus. En una entrevista con Yasss , el murciano nos confesó lo ilusionado que estaba con la aventura eurovisiva y también habló acerca de lo claro que era siempre en Twitter, donde no tiene ningún reparo en dar su opinión .

"Tu comentario sobre mí da tanto asco como cuando te masturbas con mis fotos. Ponte a trabajar y deja de criticar a los demás. Rata de cloaca" , le contestó Blas Cantó, citando el tuit del chico que le había llamado mustio y gandul. La respuesta del ex miembro de Auryn se ha hecho viral en Twitter, donde ha sido muy aplaudida, superando los 2.300 'likes' y acumulando más de 300 retuits y 600 tuits citados.

"El 'rata de cloaca' me hizo más fan", "Con 'rata de cloaca' te has quedado corto... Se intenta ignorar a esta gentuza pero cada día cuesta más , la verdad. Bien por ti, Blas. Aguantaste demasiado ya", "Permitidme la expresión. Ole tus huevos Blas", "Muy bien hecho Blas!! Basta de quedaros callados aguantando estos tipos de comentarios", le han escrito sus fans, que le han recordado que ellos están muy orgulloso de su paso por Eurovisión.

Aunque también ha habido quien le ha pedido que "no se rebaje al nivel de los trolls" de Twitter y que no entre en su juego: "Mientras los famosos sigáis contestando a este tipo de personas seguirán diciendo lo que dicen por qué logran lo que quieren que es que se hablen de ellos, por favor dejad de contestar a los hate", "Entiendo que te enfades, pero en Internet tienes que saber algo muy importante y que debe ser tu regla de oro: no alimentes a los trolls".