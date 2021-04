Los protagonistas, muy felices

Pero sus seguidores no son los únicos que se han mostrado felices de que Roi y Cepeda trabajasen juntos, sino que ellos mismos también han demostrado su entusiasmo en redes sociales, donde han promocionado la canción y el videoclip, que muestra a la pareja de amigos boxeando para al final fundirse en un abrazo , un gesto de cariño que solía repetirse continuamente en la Academia y que siguen haciendo ahora, pues esta pareja de amigos siempre "caminará en la misma dirección".

"Tengo un nudo en el estómago [...] Creo que es porque al darle al play me voy al origen de todo [...] Esto me parece un regalo, algo que tenía que pasar en algún momento y es una forma muy bonita de dejar constancia de que, aunque a veces nos odiemos, nos queremos un huevo", ha escrito Roi, que le ha dado las gracias a su amigo por hacer juntos la canción: "Cepoi always (siempre) en mi corazón".