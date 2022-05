Así era Chanel Terrero de pequeña: el álbum familiar de nuestra representante en Eurovisión

Ya en el mundo profesional, Chanel ha desarrollado su carrera principalmente en el teatro musical. La joven ha estado presente en los repartos de obras imprescindibles como 'Mamma Mia!', 'El Rey León', 'Nine', 'Flashdance', 'El guardaespaldas' y 'Fiebre Hamilton'. En televisión también ha tenido unos cuantos papeles en series como 'Gym Tony', 'El secreto de Puente Viejo', 'Centro médico', 'El Continental' o 'Perdóname Señor'.

En cine actuó en 'El rey de La Habana', una película hispano-dominicana dirigida por Agustí Villalonga. También Nacho Cano, con el que ha trabajado en más de una ocasión, se ha enamorado de su arte. "Es una persona sensible, pero dentro de ella hay una fiera luchadora", reconoció el ex de Mecano en una entrevista concedida a los organizadores del Festival de Benidorm.

Recientemente, participó en el casting de la revisión de "West Side Story" que ha hecho Steven Spielberg. Concretamente, para hacer el papel de Anita. Finalmente, se quedó entre las cinco finalistas pero no pudo hacerse con el papel.

Aunque le encanta la música, Chanel no desdeña sus trabajos como actriz y bailarina. ¿Y tiene miedo de que hacerse famosa implique que la prensa quiera conocer detalles de su vida personal? "Si sucede que me hago más conocida, que sea por el arte. Lo que venga con ello, no sé cómo lo llevaré. Supongo que bien", dijo en la misma entrevista.