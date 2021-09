Actualmente, uno de cada cinco chicos jóvenes españoles considera que la violencia de género no existe y que es solo un "invento ideológico", cifra que supone el doble del porcentaje de chicos jóvenes que pensaban de esta manera en 2017.

No es posible establecer una causa única, ni tampoco es conveniente una generalización. Pero hay ciertos factores que, combinados, pueden dar una aproximación a la causa sobre el cambio de opinión en los jóvenes españoles. Si en los cuatro últimos años se ha doblado el número de chicos jóvenes que no creen en la violencia de género o creen que es un invento ideológico podría tener que ver con que haya un partido político en España que lleve por bandera la negación de la violencia de género.

Una de las frases más repetidas por VOX cuando abordan este asunto es que la violencia no tiene género. En marzo de 2020 presentaron una Proposición No de Ley relativa al Pacto de Estado contra la

violencia de género. Es decir, la formación VOX niega la violencia de género y no están de acuerdo en que recursos públicos se destinen a proteger solo a la mujer.