Posiblemente el nombre de Daniel José Santomé Lemus no te diga nada, sin embargo, no tengas ningún problema para reconocer quién es Dalas Review; pues bien, son la misma persona. El famoso youtuber, que es mundialmente conocido en internet por sus muchas polémicas, lo ha vuelto a hacer. Ha compartido un texto en Twitter explicando sus planes de futuro con el cual no ha dejado a nadie indiferente.