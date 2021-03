La mexicana ha explicado que no podía dar el 100% en su faceta como actriz mientras trabajaba en sus nuevos proyectos musicales

Fue una decisión muy dura para ella, pero necesaria, porque reconoce que su deseo era centrarse en su carrera musical

Después de un año en su México natal, Danna Paola ha regresado a Madrid por motivos profesionales, pues está promocionando su nuevo disco, 'K.O.', y el primer sencillo del mismo, 'Calla tú'. La cantante estuvo viviendo durante mucho tiempo en la capital de España, ya que es el lugar donde rodó las tres primeras temporadas de 'Élite', la serie que le permitió ser conocida en todo el mundo y gracias a la cual hizo grandes amigos.

Precisamente ese ha sido su primer objetivo al llegar a Madrid, una ciudad que ha confesado que ama, quedar con sus compañeros de 'Élite' para ponerse al día después de tanto tiempo separados. La actriz se ha reunido con Claudia Salas, Omar Ayuso y Mina El Hammani para disfrutar de la gastronomía española tomando el sol en una terraza y también se les ha podido ver paseando por el centro de la ciudad. Todos ellos han compartido varias fotos del reencuentro y han despejado los rumores sobre una posible mala relación entre el elenco.

En numerosas entrevistas, Danna Paola ha confesado lo mucho que le gustó dar vida a Lucrecia y lo duro que va a ser no volver a meterse en su piel, ya que la actriz no estará en la cuarta temporada de la serie. Para no olvidarse nunca de Lu, la mexicana decidió llamar así a su perrita y tener siempre muy presente el papel que le ha dado la fama internacional. En una entrevista en 'El Hormiguero', ha explicado por qué decidió dejar 'Élite' "justo en lo más alto".

El motivo del abandono de la serie

Danna Paola ha confesado que no fue fácil tomar la decisión de renunciar a seguir dando vida a Lucrecia, pero que no podía seguir compaginando su trabajo como actriz con el de cantante, ya que es una persona muy perfeccionista y le gusta dar el 100% de sí misma cuando se compromete con algo: "Jugaba a Hannah Montana porque dividía mi vida en ser actriz y cantante en aquel momento [...] Fue duro [...] no me podía dividir".

La cantante ha explicado que su rutina era muy ajetreada y que no le permitía enfocarse en su carrera musical: "Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio, luego llegaba a casa y hacía entrevistas, volaba los fines de semana...". Es por ello que decidió apostar por un solo camino y confiar en su trabajo en la música: "Necesitaba dar el cien por cien y quería darle por primera vez una oportunidad a mi música. Me costaba aceptar que era buena música [...] hasta que entendí de lo que era capaz".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola)

La cantante ha añadido que no podía seguir interpretando a Lu porque sino no podría crear su personaje como cantante: "Fue complicado llevar esa doble vida […] Al final Lucrecia vivía en mí, Lucrecia era yo y era muy difícil crearme el personaje de cantante. Tenía el cerebro muy extraño".

El desamor como fuente de inspiración

La visita al programa de Pablo Motos tenía como objetivo presentar su nuevo álbum y ese ha sido otro de los temas que ha abordado Danna Paola, que ha confesado que el disco nace del desamor: "Es un álbum muy emocional, habla de corazones rotos. [...] Viví una depresión muy fuerte, me rompieron el corazón y empecé a escribir música, es una manera de drenar, de sentir las canciones".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola)