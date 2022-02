A finales de diciembre, Silvia Alonso ya compartió unas imágenes en la nieve, donde confesó a sus más de 250.000 seguidores en Instagram que estaba cogiéndole el gustillo a lo de esquiar: "Bueno, ahora sí, puede que para 2024 ya sepa esquiar. También puede ser que no. No me presionéis". Por su parte, David Broncano no ha subido ninguna fotografía a su perfil, donde no sigue a nadie y solo tiene una imagen que compartió el 15 de mayo de 2020.