El Rubius carga contra el 'turismo youtuber' en Andorra: "No está bien ir a casa de un tío a molestarle"

A comienzos de año, El Rubius abrió un gran debate al anunciar que se marchaba de España para instalar su residencia en el Principado de Andorra , donde se pagan muchos menos impuestos que en nuestro país. Fue entonces cuando se prestó atención a este tema desde los medios y es que el famoso streamer no es el único que vive en el país vecino, ya que allí también se asentaron hace algún tiempo The Grefg, Willyrex, Vegetta777 o Alexby.

El debate generó tanta atención, con otros streamers famosos como Ibai Llanos posicionándose en contra de la 'fuga de youtubers' a Andorra, que El Rubius se vio obligado a emitir un comunicado en el que explicaba por qué se marchaba de España . Entre las razones que ofrecía estaba la de pagar menos impuestos, pero eso para él era solo "un plus", ya que su principal motivación para mudarse al país vecino era recuperar parte de la privacidad que había perdido viviendo en Madrid: "Soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca".

En mayo, El Rubius volvió a hablar sobre el tema y explicó que estaba encantado con la vida en Andorra tras cuatro meses viviendo allí, porque le recordaba al país en el que se había criado, España, y al país de su madre, Noruega: "Es la mezcla perfecta entre España y Noruega [...] Es como una mezcla en la que me siento a gustísimo". Pero ahora hay algo que ha interrumpido su malestar en el Principado y lo ha descubierto en el puente del 12 de Octubre: no entiende a los fans que van a hacer turismo allí para ver a los youtubers .

"No sabéis la que se ha liado aquí en Andorra estos días. Como ha sido puente en España, parece que todos los españoles se han venido a Andorra y estaba la ciudad hasta arriba de gente. He escuchado por ahí que muchas personas han venido solo a ver a youtubers. Y muchos padres... Esto es algo que no entiendo: tú siendo padre, ¿cómo tienes la audacia de llevar a tu hijo a casas de youtubers que ni siquiera te han invitado?", ha dicho El Rubius.