El Rubius, encantado con la vida en Andorra tras cuatro meses allí: "Es la mezcla perfecta entre España y Noruega"

El youtuber se mudó al país vecino hace unos meses, generando un gran debate en la sociedad española en torno a los impuestos y los paraísos fiscales

El Rubius fue duramente criticado y escribió una carta para defenderse y en la que explicaba los motivos por los que se había marchado de España

Fueron pocos los que creyeron su versión de que necesitaba estar cerca de sus amigos y alejado de la fama. Ahora explica que está feliz allí

A finales de enero de este año, El Rubius generó un gran revuelo al anunciar que se mudaba a Andorra: muchos comenzaron a afearle que se marchase al país vecino y que dejase de tributar en España, pues le explicaron que los impuestos hacen que la sanidad y la educación pública puedan mantenerse. El debate comenzó en las redes sociales, pero muy pronto dio el salto a los medios de comunicación y muchos youtubers dieron su opinión acerca del tema en programas de actualidad como 'Cuatro al día'; y otros, como Ibai Llanos, que se posicionó totalmente en contra, se mojaron en Twitter.

Más allá del debate generado, que fue muy candente durante varias semanas, el creador de contenido nacido en Málaga recibió una avalancha de críticas, que le empujaron a escribir una carta pública explicando los motivos para marcharse al país vecino. En un primer momento, Rubius ya había dejado claro a través de un directo de Twitch que pagar menos impuestos era "un plus, obviamente", pero que no era la principal razón: "Si fuese solo por eso me hubiese ido hace muchos años. Pero es que todos mis amigos están ahí".

Sus razones para marcharse

En la mencionada carta, publicada dos semanas después de comunicar su decisión de mudarse, El Rubius reiteraba que se marchaba porque en Andorra vivían casi todos sus amigos y explicó que no se sentía del todo a gusto en Madrid, ciudad en la que había estado residiendo en los últimos tiempos: "Soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de el rubius WTF (@elrubiuswtf)

Además, recordó que las personas son libres para decidir su lugar de residencia, añadió que no estaba haciendo nada ilegal y mencionó a su "otro país", Noruega, de donde procede su madre para rematar su explicación al cambio: "El ser un país desarrollado y civilizado no se trata únicamente de ser más o menos rico y esto lo aprendí gracias a los años de infancia y adolescencia que viví en mi otro país, Noruega. De esta cultura también he mamado uno de los valores más importantes para mí: la honestidad y la transparencia".

Adora la vida en Andorra

Ahora que han pasado cuatro meses desde la mudanza al país vecino, el youtuber se ha sincerado con sus seguidores sobre lo feliz que está allí. Mientras jugaba al Slither.io ante más de 70.000 seguidores en un directo en Twitch, Rubius ha sacado el tema de Andorra y ha explicado que le encanta el país porque le recuerda a las dos naciones de sus padres, en las que había vivido hasta ahora: "Yo no me hubiese venido aquí si esto no me recordara tanto a Noruega. Es como una mezcla... Andorra para mí es como una mezcla perfecta entre España y Noruega".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de el rubius WTF (@elrubiuswtf)