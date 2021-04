Elliot Page cree su 'salida del armario' es crucial e importante: "El movimiento anti-trans es devastador"

La importancia de ser una persona trans visible actualmente

"Especialmente en este momento reaccionario que estamos viviendo, de odio hacia las personas trans en particular, es devastador, y me pareció indispensable hacerlo [decir públicamente que es trans]. La experiencia que yo he vivido, manteniendo mi identidad escondida durante tanto tiempo... ya sabes, dije que era gay nada más cumplir los 27 años [...], fue muy importante para mí y para mi salud mental, desde esta plataforma que yo tengo, y los privilegios que yo tengo, conociendo el dolor y las dificultades por las que he pasado en mi vida, sentí que era crucial e importante para mí decir que soy trans", cuenta a Oprah en un adelanto exclusivo que ha sido publicado de la entrevista que será emitida el 30 de abril.