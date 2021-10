Una empresa ofrece más de 6.000 euros por ver 'Los Simpson' para encontrar nuevas predicciones

Pues bien, el objetivo de la empresa Platino Casino habilitando este puesto de trabajo no es otro que el de ser capaz de predecir el futuro. En más de una ocasión, cuando ha ocurrido algo histórico, hemos visto que en 'Los Simpson' eso ya había ocurrido y es por eso que en esta empresa quieren analizar la serie, para ayudar a los expertos a predecir el futuro.

Quien finalmente realice este trabajo tiene que saber que no solo verá la serie completa, que dura casi 300 horas, sino que también tendrá que ver la película de la serie estrenada en 2007. Para ello, tendrá, como mucho, ocho semanas; es decir, tendrá que trabajar unas 36 horas a la semana para poder llevar a cabo el trabajo dentro del tiempo establecido.

Una de las grandes ventajas de este puesto de trabajo, además del hecho de que hay muchos fans de la serie, es que es muy flexible en cuanto a horarios, pero también en relación al lugar desde donde se podrá trabajar , ya que no tendrás que desplazarte a ninguna oficina ni nada parecido, se trabajará desde casa.

No obstante, no es un trabajo tan sencillo como podría parecer, ya que además de ver las 33 temporadas de la serie, el profesional en cuestión tendrá que tomar notas de las "historias destacadas para retroalimentarnos a nosotros y a nuestro equipo de expertos en predicción". Es decir, tendrá que estar muy atento para que no se le escape ningún detalle y que apuntarlo todo.