Los estudiantes confinados por el brote en Mallorca están indignados: "Estamos desamparados por las autoridades"

Sin embargo, este año, por la pandemia, disfrutar de los viajes no siempre está asegurado; y si no que le pregunten a los jóvenes que se han quedado confinados en Mallorca tras el 'macrobrote' de coronavirus que se ha dado en la isla.

¿Está secuestrando el gobierno balear a los estudiantes?

Además, ha hecho hincapié en el hecho de que la mayoría de ellos son menores de edad y que no se han puesto en contacto con sus tutores legales para informarles de todo el procedimiento: "Cabe resaltar que esta mañana el gobierno balear me ha llamado a mí, siendo menor, para informarme de que me iban a trasladar a este hotel cuando yo ya llevaba en el hotel una noche y no era a mí a quien tenían que avisar, tenían que avisar a mis tutores legales, a mis padres", dice Marina en su vídeo.