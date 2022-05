España se ofrece a acoger Eurovisión 2023 si gana Ucrania

Si Ucrania no puede organizar el festival, un segundo país tendría que postularse para convertirse en anfitrión. Según cuenta El Confidencial este viernes, España va a presentar su candidatura de forma oficial. "La propuesta tiene el respaldo del presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, y ha surgido del área de producción de la corporación, concretamente de la Dirección de Estudios y Medios Técnicos. Su director, José Luis Muñiz, tiene previsto presentar formalmente la iniciativa a los responsables de la UER en la reunión técnica que se celebra este viernes en Turín , un día antes de la gran final del sábado", explica el diario digital.

La última vez que el festival no se celebró en el país ganador de la edición anterior fue 1980. Israel, que había acogido el concurso en 1979 y volvió a ganar, dijo no estar dispuesto a asumir de nuevo el gasto de otra edición. Los holandeses se ofrecieron a ser finalmente los anfitriones en La Haya después de que varias otras cadenas, incluidas RTVE y la BBC, no estuvieran dispuestas a hacerlo.