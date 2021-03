Fiammetta, la Heidi italiana de 10 años que estudia en la montaña rodeada de cabras

Con la llegada del coronavirus nuestra vida dio un giro de 180 grados, pero esto es algo que no ocurrió solamente en España, sino en todo el mundo. De repente todo cambió, durante los primeros meses de pandemia en muchos países europeos tuvimos que hacer cuarentena y al tener que permanecer en casa muchas actividades de nuestra vida cotidiana tuvieron que adaptarse a la situación del momento ; un ejemplo de estas fueron las clases.

Durante la cuarentena, tanto los profesores como los alumnos tuvieron que adaptarse a la no presencialidad y asistir a clase de manera virtual; para ello, los centros educativos activaron las herramientas necesarias y el curso escolar siguió adelante en países como España.

No obstante, y a pesar de que el confinamiento acabó hace meses, hay algunos centros que todavía mantienen la no presencialidad para impartir las clases. Este es el caso, por ejemplo, en España de muchas universidades. No obstante, hay en países como Italia que los colegios están cerrados por el repunte de casos de las últimas semanas y los niños tienen que seguir sus clases desde casa.