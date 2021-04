Puedes comprobar si eres uno de los afectados por la filtración gracias a una página web

Si descubres que tus datos han sido filtrados por Facebook, deberías cambiar tu contraseña y añadir la autenticación en dos pasos

Si tienes una cuenta de Facebook puede que seas uno de los afectados por una nueva filtración de datos en internet. Son 530 millones de usuarios los que se han visto afectados por esta filtración durante el pasado fin de semana, de los cuales 11 millones son españoles.

Que los datos de los afectados estén libres en internet es muy peligroso, ya que cualquier persona puede acceder a ellos y utilizarlos para, por ejemplo, suplantar la identidad de esos usuarios. El robo ha afectado a multitud de usuarios de diferentes países, en concreto de 106, y entre la información filtrada están los identificadores de Facebook, sus móviles, direcciones, biografías y en algunos casos la dirección de correo electrónico.

Desde Facebook afirman que se trata de datos filtrados en 2019 que Facebook parcheó en verano de 2020. Sin embargo, la cantidad de datos filtrados en este caso es enorme y su validez sigue siendo una amenaza real para cualquiera de los afectados.

Comprueba si eres uno de los afectados

Sí, has leído bien, son 11 millones de españoles los que se han visto afectados por este robo y quizá tú seas uno de ellos. Por tanto, para comprobar si tus datos han sido robados o no, simplemente tienes que entrar a la página web 'Have I Been Pwned?'.

En esta página web se recopila de forma actualizada la información de las principales brechas de datos de servicios de Internet y, por tanto, la base de datos de Facebook filtrada de nuevo ya se ha añadido a su listado.

Así que, si quieres comprobar si tus datos han sido algunos de los filtrados, simplemente tienes que introducir en la página principal de la web tu dirección de correo electrónico, y 'Have I Been Pwned?' te informará de si alguna cuenta asociada a tu 'email' ha aparecido en alguna filtración masiva de datos, incluida la última de Facebook.

La página de ciberseguridad especifica cuáles han sido los servicios afectados por las filtraciones, la fecha de aparición de la brecha de datos en Internet y qué tipo de datos han sido los afectados. Además, 'Have I Been Pwned?' informa no solo sobre si estos datos personales se han filtrado sino si también se han publicado en foros gratuitos, lo que los vuelve aún más accesibles para cibercriminales.

¿Qué podemos hacer para proteger nuestra cuenta?

Si al comprobar si eres uno de los afectados por esta filtración descubres que efectivamente tus peores pesadillas se han hecho realidad, para proteger tu cuenta los especialistas en ciberseguridad recomiendan que cambies tanto tu contraseña de Facebook como la de tu correo electrónico.