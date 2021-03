Seguro que tú también has cantado alguna vez "como una loncha de quezo en un sandwich prezo", esta es una de las frases más conocidas de un hit musical que no pasó en absoluto desapercibido: 'Amén', de Flos Mariae. Si no has vivido en una cueva durante los últimos diez años tienes que haber visto algún videoclip de este famoso septeto.