Hana ha denunciado a su instituto por no dejarle asistir a clase con hijab: "Me siento rechazada y humillada"

Hana se ha creado un perfil de Instagram para hacer público lo que le ha pasado en el IES Moratalaz

La normativa del centro prohíbe llevar en el interior del instituto "cualquier accesorio en la cabeza por motivo de higiene"

Hemos hablado con Hana y nos ha contado que ha denunciado al centro y que, por ahora, no se le permite entrar a las clases

El pasado lunes 27 de septiembre Hana acudió por primera vez al IES de Mortalaz para empezar un Grado Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. Desgraciadamente, el arranque del curso de esta joven de 24 años se volvió un poco agridulce por una situación incómoda que vivió en el centro por llevar hijab (el pañuelo que utilizan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza).

Según explica, nada más entrar al pabellón donde iba a impartir las asignaturas, el conserje de la tarde, le tomó la temperatura y a continuación le comentó que "no podía entrar a clase con 'eso' [refiriéndose al hijab]". A pesar de ello, Hana no le dio mucha importancia a lo que él le había dicho y entró en el aula con normalidad.

No obstante, fue después, en mitad de una clase de la asignatura Técnicas Generales de Laboratorio cuando entraron la jefa de estudios y su tutora para echarla del aula: "La jefa de estudios, que a su vez es mi profesora de la asignatura Microbiología, y la tutora que también me imparte clase de Análisis Biomédico, entraron y me comentaron que debía abandonar la clase con ellas. Decidí acompañarlas y me dijeron que tenía prohibido entrar a clase con 'eso' [refiriéndose al hijab] ya que en la normativa del centro IES Moratalaz se prohíbe llevar en el interior del instituto cualquier accesorio en la cabeza por motivo de higiene".

Esta situación le hizo sentirse "expulsada, rechazada y humillada por el simple hecho de ser libre y llevar por decisión propia el hijab" y por eso, tras el incidente, Hana decidió utilizar su perfil de Instagram para hacer público lo que le había ocurrido: "Lo que me ha pasado a mí le pasa a decenas de mujeres musulmanas, es un acto de racismo, islamofobia y discriminación ante la EDUCACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. Yo también pago con mis impuestos los servicios escolares públicos, por lo tanto, ¿por qué yo? ¿Qué daño causa mi hijab a la hora de estudiar?", se preguntaba la joven en redes sociales.

Ha denunciado al IES Moratalaz

Aunque Hana les explicó que el velo ni es un accesorio ni es antihigiénico, no le dejaron volver a clase: "Entré a clase, recogí mis cosas y abandoné el centro frustrada por no poder terminar mis estudios por llevar hijab. Llamé a mis amigas para comentarles el caso y me aconsejaron denunciarlo ante la Guardia Civil".

Tras seguir la recomendación de sus amigas, Hana finalmente denunció al IES Moratalaz. La Guardia Civil le comentó que no había ninguna ley que le impidiera entrar a clase con hijab, que podía acudir al día siguiente sin ningún problema al centro y que si se volvían a negar que llamase a la Policía Local del distrito.

Después de esto, Hana volvió al instituto al día siguiente para retomar las clases y reunirse con el director. Según relata la joven, después de que el director la recibiera y le comentase el problema que había tenido en el centro el día anterior, él le dijo lo mismo que la jefa de estudios y la tutora: "que es una norma interna del centro impuesta por la junta directiva y por el consejo escolar por la que ningún alumno podía entrar a clase con la cabeza tapada, ya que es un tema antihigiénico, y la norma es para todos. Yo le expliqué que no es un accesorio, me comentó que no discutiría más conmigo del tema, que abandonase el despacho y que me quitara 'eso' de la cabeza".

Seguidamente, como su charla con el director no surtió efecto, la joven decidió llamar a la Policía Local. "Cuando acuden les comento el caso, les muestro la denuncia y se disponen a hablar con el director en el despacho sin mi presencia. Después de 5 minutos salen los policías locales y me comentan que el director se niega a que entre a clase porque en la LOE les dan el derecho a establecer la normativa que ellos quieran y que hasta que no haya una orden judicial no entraré a clase", cuenta Hana.

Hana no es la única que no puede entrar a clase con hijab

Según nos cuenta Hana, ella no es la única alumna del IES Moratalaz a la que le han pedido que se quite el hijab para ir a clase: "He hablado con bastantes alumnas, y me han comentado que se ven obligadas a quitarse el hijab en la puerta del IES Moratalaz ya que si no lo cumplen, serán expulsadas". Es más, asegura que "en el IES Moratalaz hay más de 10 casos de chicas que no han podido ser matriculadas por esa norma interna que ha impuesto la junta directiva y el consejo escolar, hay otras chicas que se ven obligadas a retirarse en hijab antes de entrar al centro y otras que han tenido que cambiarse de centro para continuar estudiando". Además, esta es la primera vez que, en todo su vida, le han echado de un aula por llevar hijab. Nunca antes le habían negado la entrada a ningún otro sitio por llevarlo.

Entre sus compañeros de clase, se murmuraba que les parecía mal lo sucedido. De hecho, han estado comentando por el grupo de WhatsApp que redactarán una carta formal al director comentando que están en contra de lo que se está cometiendo en su contra.

Hana sigue sin poder entrar a clase

El martes 5 de octubre, Hana actualizó su caso en Instagram con un vídeo en el que ha explicado que fue al instituto a por la resolución de la reclamación y que ha sido desfavorable, algo que "se esperaba un poquito". "No se me permitirá entrar a las clases hasta que haya una sentencia judicial; así que nada, mañana o pasado mañana llevaré la reclamación y la denuncia al Ministerio de Educación y al Ministerio de Igualdad y de momento hasta ahí es lo que os puedo contar", matiza.

