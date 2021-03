Ibai se sincera como nunca: desde lo que gana en Twitch hasta los aspectos más desconocidos de su vida privada

En la entrevista se ha mostrado cercano y sincero como siempre, pero hemos podido conocer muchos aspectos de su vida privada que el streamer no había compartido hasta el momento, sus inseguridades, sus problemas y la relación que mantiene con su familia. Por primera vez, hemos escuchado a su padre hablar de lo muy orgulloso que está de su hijo y de cómo su vida no ha cambiado a pesar de la fama de este. Él asegura que sigue trabajando, aunque ha dejado de ser conocido por su nombre, "Javier", ahora es "el padre de Ibai".

Así fue su infancia y sus primeros pasos en YouTube

Esta crisis golpeó muy duramente a miles de familias en España, una de ellas fue la de Ibai: "A mi padre le cambiaron de turno, lo que implicaba una bajada de sueldo, y a mi madre la despidieron y ya no encontró trabajo. Mi padre tenía muchas deudas, había días que hasta se quedaba sin comer. A mí eso me marcó mucho", reconoció el streamer que encontró en los videojuegos un refugio para aislarse de todos los problemas que le rodeaban.

Su época más dura

"Lo pasé muy mal cuando dejé Bilbao y me vine a Barcelona", se sinceró Ibai que reconoció haber sufrido ansiedad y ataques de pánico. "Se me dormían las piernas y los brazos, me mareaba… Creía que me moría. Y mi médico de cabecera me dijo que era ansiedad, estrés", confesó. "Entiendo que era el coste por mudarme y pasar a dedicarme a esto, tener una imagen pública de verdad".