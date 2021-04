Pero su último arrebato de sinceridad ha preocupado mucho a sus seguidores, que no desean que su artista favorito vuelva a caer en una depresión . El cantante paisa se ha preguntado en Twitter lo siguiente: "¿Por qué no soy normal?". Sus fans, alarmados, se han volcado con él y han comenzado a mandarle cientos de mensajes en los que le recuerdan que no debe comparar su situación personal con la de nadie más, poque cada persona tiene su camino.

Sufrió depresión y ataques de ansiedad

Un año después, en el otoño de 2020, el cantante volvió a pronunciarse en Instagram sobre su salud mental y explicó que había vuelto a estar mal porque había vuelto a sufrir ataques de ansiedad y la depresión le había golpeado de nuevo: "Sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión y no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo 'ah, la felicidad, todo está perfecto'. Porque nada, soy un ser humano como cualquier otro y soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes".