Jennifer Lawrence, la protagonista de 'Los juegos del hambre', está embarazada de su primer hijo

El representante de la actriz no ha dado más detalles sobre el estado del embarazo ni para cuándo está previsto que dé a luz, pero en su última aparición pública, que fue el pasado mes de julio en la París Fashion Week, con el vestido blanco holgado que llevó no dejó entrever si estaba o no embarazada.

Quien también está embarazada es la actriz de 41 años Olivia Munn, la pareja de la actriz es el también actor John Mulaney para el que esta noticia es lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo: "He pasado por mucho este año. ¿Estamos ahora en septiembre? Pues mira, me fui a rehabilitación en septiembre de 2020. Salí en octubre y me cambié de casa porque me estaba separando de mi mujer". "En primavera me fui a Los Ángeles y conocí a una mujer maravillosa llamada Olivia. Tenemos una relación que es bonita e increíble", afirmó en el programa 'Late Night with Seth Meyers'.