Katie heredó una fortuna cuando tenía seis años y su vida se convirtió en un infierno: "Me da vergüenza salir de casa"

Su vida se convirtió en un auténtico infierno

"No sé qué es una vida normal y esto me ha torturado. Esa herencia no valió la pena. Me da vergüenza salir de casa porque la gente se me acerca por la izquierda, la derecha y el centro pidiéndome dinero. Incluso he tenido novios que me robaban dinero del bolso", confiesa Katie. La vida de esta chica se ha visto completamente condicionada por la fortuna que heredó cuando tan solo era una niña.