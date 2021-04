Un libro de acertijos esconde un tesoro histórico valorado en 750.000 euros para quien consiga resolverlos

El lector que resuelva todos los enigmas podrá llegar hasta las llaves que abren el cofre del tesoro

Hay dos llaves escondidas, una está en Gran Bretaña y la otra en Francia, quienes las encuentren tendrán que ponerse de acuerdo para abrir el cofre

Hay libros que te transportan a otro lugar, que cuando los estás leyendo de repente te olvidas de dónde estás y te sumerges por completo en la historia que estos te están contando, por muy sorprendente o ficticia que esta pueda resultar. Sin embargo, con el libro 'The Golden Treasure of the Entente Cordiale' sucede justo lo contrario, hay que estar muy atento a todo lo que en este se dice y trasladarlo al mundo real.

Este libro esconde multitud de enigmas que el lector tendrá que tratar de adivinar si quiere llegar hasta el tesoro, valorado nada más y nada menos que en 750.000 euros. No, no es ninguna broma ni una forma de hablar, el lector que consiga adivinar todos los acertijos del libro podrá llegar hasta este premio.

El escritor de este libro es Stephen Clarke y el ilustrador Michel Becker; los enigmas están compuestos por ilustraciones de Becker y los lectores deberán descifrar códigos y encontrar las partes de texto que faltan para dar con la solución a todos ellos. Esta tarea no es en absoluto sencilla, según afirman en la página web del libro, y es por eso que la recompensa es tan alta.

¿El premio es dinero en metálico?

No, esos 750.000 euros no son en efectivo, sino que se trata de un cofre de oro histórico valorado en esa cantidad de dinero. Este cofre, obviamente, no es un cofre cualquiera, sino un tesoro histórico; ya que fue lo que le entregó el presidente de Gran Bretaña al francés, Émile Loubet, en el año 1903.

El autor del libro, Stephen Clarke, se hizo con él en una subasta pensando en esconderlo para escribir un libro de misterios y acertijos y ahora por fin lo ha publicado para que sus lectores puedan intentar encontrarlo.

Dentro de este cofre se encuentra el pergamino mediante el cual ambos países sellaron la paz. Una acción que fue previa al Entente Cordiale firmada el 8 de abril de 1904, que ponía fin a las diferencias durante siglos entre franceses y británicos.

Pues bien, quien consiga resolver todos los misterios escritos en este libro podrá llegar hasta las llaves, enterradas en Francia y Gran Bretaña. El estuche que contiene el cofre solamente puede abrirse con las dos llaves juntas, así que no serviría con únicamente encontrar una de ellas.

Es más, hay una versión del libro en inglés y otra en francés porque lo que pretenden hacer este escritor es que los lectores que den con las llaves "firmen" una especie de paz ficticia recreando la escena histórica que sucedió hace más de 100 años.

Un tesoro oculto casi 30 años

Esta no es la primera vez que Becker escribe un libro que oculta un tesoro escondido al que solo podrás llegar si resuelves sus acertijos. Hizo lo mismo en 1993 junto al escritor Max Valentin con el libro 'On The Trail of the Golden Owl'.

Este libro también esconde un tesoro y a día de hoy, casi 30 años más tarde, todavía nadie ha conseguido dar con él. Así que, si quieres convertirte en Indiana Jons y salir en busca de este cofre del tesoro, coge papel y lápiz y empieza a trazar esta investigación.

