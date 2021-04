Desde que Lizzo comenzó su carrera musical hace ya más de ocho años se convirtió en una de las grandes defensoras del movimiento 'body positive' , que persigue el empoderamiento de las personas con sobrepeso (como ella misma), a la vez que cuestiona la posición de la sociedad con respecto a aquellos cuerpos que no son delgados o canónicos.

Las razones de su descontento

La reflexión de Lizzo vía TikTok llegó cuando una de sus seguidoras, una chica con sobrepeso, le dejó un comentario desesperado en el que está al borde de las lágrimas: "No entiendo por qué consideran que no puedo existir con este cuerpo cuerpo". La cantante explicó que considera que eso se debe a que ahora el movimiento no solo defiende a los cuerpos grandes, sino a todos los cuerpos: "La gente por fin está celebrando los cuerpos pequeños y medianos, pero la gente gorda sigue recibiendo solo una pequeña parte de la atención del movimiento".